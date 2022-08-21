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Ракурс
россия остановила пассажирские перевозки в Черном море и закрывает небо в трех областях вблизи Украины

россия остановила пассажирские перевозки в Черном море и закрывает небо в трех областях вблизи Украины

21 авг 2022, 21:37
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Російське видання SOTA повідомляє, що росія зупинила всі пасажирські перевезення у Чорному морі, скасувавши на 21−23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумом, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем.





При цьому перевізники відмовляються пояснювати причину скасування рейсів.

Крім того, росія закриває окремі ділянки повітряного простору у своїх Липецькій, Воронезькій і Бєлгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року

Про це повідомив у вечірньому зведенні 21 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, на Сіверському напрямку російські війська проводять ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Раніше у Генштабі повідомили, що російські сили протягом дня вдавалися до спроб наступу і штурму на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках, більшість із яких відбили українські військові.

Источник: Ракурс


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