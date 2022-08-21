Чернобыльская туристическая группа тайно помогала отслеживать вторжение россиян

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Ракурс

Чорнобильська туристична група таємно допомагала відстежувати вторгнення росіян.

Перше, що зробили росіяни, проїхавши КПП Чорнобиль, — зняли український прапор і вимкнули всі камери. Проте вони забули про камеру на стенді, яка постійно оберталася. Про це розповідають у The Washingtion Post.

З початку вторгнення завдяки маленькій камері туроператори почали підраховувати кількість та тип військової техніки. Сотні машин перетнули кордон. Через два дні потік сповільнювався. Цю інформацію співробітники передавали у розвідку.

Уже до кінця першого дня війни російські війська захопили Чорнобиль. Окупація тривала п’ять тижнів.

За 25 днів на території ЧАЕС рашисти вбили дев’ятьох працівників, п’ятьох — викрали. Також вони забрали з собою сотні комп’ютерів, радіаційних дозиметрів, протипожежного обладнання та програмного забезпечення.

Протягом наступних тижнів приблизно 10 співробітників, що жили у сусідніх селах, таємно фіксували кількість, місцеперебування та напрямок російських військових машин.

Попри серйозний ризик, партизани ходили у ліси в пошуках мобільного зв’язку, щоб відправити дані до Києва. Координатори в столиці, своєю чергою, намагалися надіслати реальну інформацію про війну, щоб протистояти російській пропаганді та організувати гуманітарний коридор для евакуації жителів.