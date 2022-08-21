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Чернобыльская туристическая группа тайно помогала отслеживать вторжение россиян
Чернобыльская туристическая группа тайно помогала отслеживать вторжение россиянhttps://racurs.ua/n173949-chernobylskaya-turisticheskaya-gruppa-tayno-pomogala-otslejivat-vtorjenie-rossiyan.htmlРакурс
Чорнобильська туристична група таємно допомагала відстежувати вторгнення росіян.
Перше, що зробили росіяни, проїхавши КПП Чорнобиль, — зняли український прапор і вимкнули всі камери. Проте вони забули про камеру на стенді, яка постійно оберталася. Про це розповідають у The Washingtion Post.
З початку вторгнення завдяки маленькій камері туроператори почали підраховувати кількість та тип військової техніки. Сотні машин перетнули кордон. Через два дні потік сповільнювався. Цю інформацію співробітники передавали у розвідку.
Уже до кінця першого дня війни російські війська захопили Чорнобиль. Окупація тривала п’ять тижнів.
За 25 днів на території ЧАЕС рашисти вбили дев’ятьох працівників, п’ятьох — викрали. Також вони забрали з собою сотні комп’ютерів, радіаційних дозиметрів, протипожежного обладнання та програмного забезпечення.
Протягом наступних тижнів приблизно 10 співробітників, що жили у сусідніх селах, таємно фіксували кількість, місцеперебування та напрямок російських військових машин.
Попри серйозний ризик, партизани ходили у ліси в пошуках мобільного зв’язку, щоб відправити дані до Києва. Координатори в столиці, своєю чергою, намагалися надіслати реальну інформацію про війну, щоб протистояти російській пропаганді та організувати гуманітарний коридор для евакуації жителів.
Чорнобиль — це не лише місце трагедії, — розповів Ярослав Ємельяненко, керівник туроператора в Зоні відчуження, — це також місце нашої перемоги.
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