Байден, Джонсон, Макрон и Шольц провели переговоры по ситуации на Запорожской АЭС

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Президент США Джо Байден, премʼєр-міністр Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц 21 серпня провели переговори телефоном, під час яких закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Вони домовилися, що підтримка України в захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі, повідомляє прес-служба канцлера ФРН.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, в тому числі переговори щодо ядерної угоди з Іраном і його поведінку в регіоні.

19 серпня президент росії володимир путін під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном дав свою згоду на розгортання місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС.

Президенти рф та Франції мали обговорить питання діяльності місії найближчими днями після обміну технічними групами. Конкретний час у повідомленні не назвали.

16 серпня президент Франції Макрон висловив свою підтримку пропозиції МАГАТЕ направити місію агентства на окуповану росією ЗАЕС для вивчення ситуації. Про це стало відомо після телефонної розмови Макрона та Зеленського.

20 серпня голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через можливу атаку рф на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти ст. 5 свого статуту.

У разі аварії на ЗАЕС радіаційне ураження торкнеться території України, Польщі, Білорусі, країн Балтії та безпосередньо рф.