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Ракурс
Зеленский опубликовал видео с Крещатика с уничтоженной российской техникой, фото - Евгений Сидаш

Зеленский опубликовал видео с Крещатика с уничтоженной российской техникой

21 авг 2022, 20:18
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Президент Володимир Зеленський опублікував відео зі столичного Хрещатика, де демонструється знищена російська техніка.





«Парад» російської техніки в Україні може бути лише таким. Слава Україні! Слава ЗСУ!" — зазначив Зеленський.

Розбита техніка московитів з’явилася в центрі столиці у суботу, 21 серпня.

Аналогічна акція триває і біля стін львівської ратуші — міськради на площі Ринок.

Зеленський опублікував відео з Хрещатика зі знищеною російською технікою, фото - Євген Сідаш

Зеленський опублікував відео з Хрещатика зі знищеною російською технікою, фото - Євген Сідаш

Зеленський опублікував відео з Хрещатика зі знищеною російською технікою, фото - Євген Сідаш

Зеленський опублікував відео з Хрещатика зі знищеною російською технікою, фото - Євген Сідаш

Источник: Ракурс


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