Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский опубликовал видео с Крещатика с уничтоженной российской техникой, фото - Евгений Сидаш
Зеленский опубликовал видео с Крещатика с уничтоженной российской техникойhttps://racurs.ua/n173947-zelenskiy-opublikoval-video-s-kreschatika-s-unichtojennoy-rossiyskoy-tehnikoy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський опублікував відео зі столичного Хрещатика, де демонструється знищена російська техніка.
«Парад» російської техніки в Україні може бути лише таким. Слава Україні! Слава ЗСУ!" — зазначив Зеленський.
Розбита техніка московитів з’явилася в центрі столиці у суботу, 21 серпня.
Аналогічна акція триває і біля стін львівської ратуші — міськради на площі Ринок.
.