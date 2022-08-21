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Зеленський опублікував відео з Хрещатика зі знищеною російською технікою
Зеленський опублікував відео з Хрещатика зі знищеною російською технікоюhttps://racurs.ua/ua/n173947-zelenskyy-opublikuvav-video-z-hreschatyka-zi-znyschenou-rosiyskou-tehnikou.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський опублікував відео зі столичного Хрещатика, де демонструється знищена російська техніка.
«Парад» російської техніки в Україні може бути лише таким. Слава Україні! Слава ЗСУ!" — зазначив Зеленський.
Розбита техніка московитів з’явилася в центрі столиці у суботу, 21 серпня.
Аналогічна акція триває і біля стін львівської ратуші — міськради на площі Ринок.
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