Россияне потеряли значительное количество танков из-за отсутствия системы динамической защиты

https://racurs.ua/n173972-rossiyane-poteryali-znachitelnoe-kolichestvo-tankov-iz-za-otsutstviya-sistemy-dinamicheskoy-zaschity.html

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Згідно з доповіддю розвідки для Міністерства оборони Великої Британії, російська армія втратила багато основних бойових танків через те, що вони не були оснащені динамічним захистом — технологією вибухової реактивної броні (ERA).

При правильному використанні ERA знижує ефективність снарядів до того, як вони потраплять у броню, — йдеться у доповіді.

З доповіді аналітиків британської розвідки випливає, що російські збройні сили не виправили проблеми недостатнього використання ERA, яка існувала вже під час Першої чеченської війни 1994 року.

У доповіді уточнюється:

Вельми ймовірно, що багато російських танкових екіпажів не мають необхідної підготовки для обслуговування ERA, внаслідок чого вибухові елементи або погано встановлені, або взагалі відсутні.

Багатьом російським танковим екіпажам не вистачає навченості підтримувати ERA.