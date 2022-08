Минкультуры запуталось в пальцах - Ткаченко придумал альтернативный знак для обозначения трезубца

Міністерство культури та інформаційної політики потрапило у скандал напередодні Дня незалежності. Banda Agency і Мінкульт запропонували відзначити свято непристойним жестом.

МКІП разом із агенцією Banda розробили жест-привітання до 24 серпня та запустили флешмоб серед українців до святкування дня народження України.

Флешмоб підтримали Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, співачки Джамала, DOROFEEVA, Alyona Alyona, Lida Lee, співачка та модель Даша Астаф'єва, гурт KALUSH та репер OTOY.

В мережі помітили, що класична варіація тризуба пальцями належить В’ячеславу Чорноволу, одному з найвідоміших борців за незалежність та демократію, а в оновлений жест закладений новий сенс.

Агентство Banda опублікувало зображення із жестом, проте потім змінило публікацію і видалило його, оскільки українці не оцінили таку ініціативу і зустріли його шквалом хейту в коментарях.

День незалежності України цього року має прозвучати гучно, як ніколи. Буде багато контенту і потужних промов, але у нас досі немає універсального привітання на це свято. Кожен це робить по-своєму. Що ж, настав час створити спільну традицію. Разом із МКІП ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це — Тризуб незалежності. У ньому пульсує сила нашого Герба та живе дух незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н. Приєднуйтесь до флешмобу та «піднімайте» свої Тризуби! Це просто: складаєте пальці, робите фото, додаєте хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ та викладаєте у соцмережі. Не забудьте бабуням і дідуням розтлумачити, як там пальці загинати, — йдеться в повідомленні.

Допис «Банда» проілюструвала фотографіями відомих людей, які зображають начебто «тризуб». Серед них виконавиці Надія Дорофєєва, Даша Астаф'єва, Lida Lee, реперка alyona alyona, учасник гурту Kalush Orchestra КилимМен.

Все б нічого, якби в цього жесті не було б відомого непристойного тлумачення. Про це авторам креативу одразу ж повідомили в коментарях до допису. Це достатньо відомий жест, який означає «шокер».

Згодом навіть Instagram приховав усі записи, що були зроблені зі святковим хештегом тризубнезалежності.

Більшість коментаторів у соцмережах дорікають креативникам у тому, що вони «вигадали велосипед», бо вже багато років тризуб показують простим жестом з трьох прямих пальців, загинаючи тільки мізинець та великий — так званий «тризуб Чорновола».

Аналогічне розташування пальців має назву «шокер» і означає жест, що, залежно від ситуації, використовується як вказівка на перевагу над кимось або над чимось. Також він має сексуальний підтекст. Англійською він називається «two in the pink, one in the stink» і відомий в усьому світі як жестове зображення подвійного проникнення у сексі.

Здається, вони зійшли з глузду у бажанні «винайти» щось своє. Це якось поза моїм розумінням, чесно, — прокоментував ідею від «Банди» і МКІП журналіст Сергій Сидоренко.

Як відомо, ще з початку 1990-х років у патріотичній спільноті поширений знак тризуба, який робиться трьома пальцями — вказівним, середнім та безіменним, без мізинця.