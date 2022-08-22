Прямых переговоров между путиным и Зеленским не будет - постпред рф в ООН

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Москва не бачить можливості дипломатичного вирішення для припинення конфлікту в Україні.

Таку заяву 21 серпня видав постпред рф при ООН Геннадій Гатілов

У коментарі Financial Times дипломат зазначив, що прямих контактів між президентами путіним та Володимиром Зеленським не буде, а «для їхньої зустрічі відсутня будь-яка платформа».

За його словами, США та інші країни НАТО «чинять тиск на Україну, щоб та відмовилася від переговорів».

Гатілов сказав, що ООН повинна відігравати більшу роль у спробах припинити війну. За його словами, прямих переговорів між путіним і президентом України Володимиром Зеленським не буде.

Крім того, 22 серпня глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що путін відмовляється йти на будь-які переговори та відкидає посередників.

За словами Бербок, путін відмовляється вести переговори навіть з таких спільних питань як співпраця в галузі міжнародного гуманітарного права, а також відмовляється приймати інші країни як посередники з врегулювання конфлікту. У ситуації, що склалася, вона вважає військову підтримку українцям єдиним шляхом, яким Німеччина може піти, «хоч би яким страшним він був».

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк казав, що наразі між Україною та росією переговори відбуваються лише з гуманітарних питань.

6 серпня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував путіну організувати переговори з Володимиром Зеленським.

Український лідер заявив після саміту у Львові з Ердоганом і генсеком ООН, що переговори можливі тільки після повного виведення російських військ з України.

Тим часом держдума рф лякає 25 серпня «жорсткою» заявою по Україні.