Песня о жизни, за которую украинцы решительно сражаются - Генштаб о премьере видео "Завета"

https://racurs.ua/n173993-pesnya-o-jizni-za-kotoruu-ukraincy-reshitelno-srajautsya-genshtab-o-premere-video-zaveta.html

Ракурс

23 серпня відбулася прем'єра відео «Вражою злою кров’ю» за мотивами «Заповіту» Тараса Шевченка.

Це пісня про життя, яке українці рішуче виборюють. Пісня на вірш «Заповіт» сприймається як народна. Відео напередодні Дня незалежності України оприлюднили у Генштабі ЗСУ.

Українці сьогодні, як ніколи раніше, виконують «Заповіт» Шевченка — окроплюють вражою злою кров’ю свою волю, прокоментували появу нового патріотичного відео в Генштабі і нагадали найвідоміші рядки цього віршу Кобзаря.

Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте

В Генштабі розповіли, що режисер відео Денис Страшний цією роботою хотів актуалізувати слова Шевченка і нагадати всім, хто зараз виборює нашу свободу і незалежність, що час зібратися з силами та нарешті виконати «Заповіт».

«Заповіт» Кобзаря обробили Гордій Гладкий та Левко Ревуцький.