США могут передавать Украине некоторые виды вооружений секретно - Politico

https://racurs.ua/n173998-ssha-mogut-peredavat-ukraine-nekotorye-vidy-voorujeniy-sekretno-politico.html

Ракурс

Влада США могла поставити в Україну більше зброї в рамках військової допомоги, ніж офіційно оголошував Білий дім.

Як йдеться у статті Politico, у Вашингтоні «поширюється все більше чуток» про це.

На підтвердження свого припущення видання, серед іншого, наводить слова неназваного високопосадовця Пентагону. 19 серпня він заявив, що США деякий час таємно постачали Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), які використовуються для наведення на радарні системи.

Коли ми вперше оголосили про постачання ракет HARM, їхня згадка у заяві не була конкретною. Ми описали це так, що ми надаємо протирадіолокаційні можливості, — сказав чиновник на брифінгу.

За словами двох джерел Politico, США включили до нового пакету допомоги, анонсованого 19 серпня, високоточні боєприпаси Excalibur. При цьому офіційно Вашингтон про це не повідомляв.

Крім того, видання ознайомилося із повідомленням, яке адміністрація США направила до Конгресу. У ньому наводиться перелік озброєнь, які постачаються в Україну в рамках останнього пакету військової допомоги.

У документі зазначається, що постачання Києву «не обмежуються» тим, що перераховано у списку, стверджує Politico.

Ми визнаємо, що це все припущення. Ніхто з адміністрації США не підтверджував і навіть не натякав на наявність потаємних постачань озброєнь Україні. Навіть якби вони були, малоймовірно, що влада США повідомила б нам про це секретне рішення, — пише Politico.

Нагадаємо, що 19 серпня США оголосили про додаткові поставки озброєнь Україні на суму 775 млн дол. До нового пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць, 1 тис. переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, ракети HARM та інша зброя.

Загалом з урахуванням анонсованого пакету допомоги адміністрація США із серпня 2021 року виділила Україні 19 траншів військової допомоги на суму понад 10 млрд дол.