У Пентагоні анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 775 млн дол. США.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на чиновника оборонного відомства США.

У нас є ще один великий пакет, який ми збираємося представити. Продовжуємо традицію надання їм того, що їм потрібно, коли їм це потрібно, — зазначив чиновник. — Ми хочемо переконатися, що Україна має постійний потік боєприпасів для задоволення своїх потреб, і саме це ми робимо цим пакетом.