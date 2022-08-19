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США продовжують надавати військову допомогу Україні, фото: «Радіо Свобода»

США анонсували новий пакет військової допомоги України — деталі

19 сер 2022, 22:23
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У Пентагоні анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 775 млн дол. США.





Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на чиновника оборонного відомства США.

У нас є ще один великий пакет, який ми збираємося представити. Продовжуємо традицію надання їм того, що їм потрібно, коли їм це потрібно, — зазначив чиновник. — Ми хочемо переконатися, що Україна має постійний потік боєприпасів для задоволення своїх потреб, і саме це ми робимо цим пакетом.

Новий пакет включає:

  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тис. снарядів до них;
  • 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle;
  • протирадарні ракети HARM, які націлюються на наземні радіолокаційні системи;
  • протитанкові комплекси TOW та Javelin.

Джерело: «Радіо Свобода»


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