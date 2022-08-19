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США продовжують надавати військову допомогу Україні, фото: «Радіо Свобода»
США анонсували новий пакет військової допомоги України — деталіhttps://racurs.ua/ua/n173883-ssha-anonsuvaly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayiny-detali.htmlРакурс
У Пентагоні анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 775 млн дол. США.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на чиновника оборонного відомства США.
У нас є ще один великий пакет, який ми збираємося представити. Продовжуємо традицію надання їм того, що їм потрібно, коли їм це потрібно, — зазначив чиновник. — Ми хочемо переконатися, що Україна має постійний потік боєприпасів для задоволення своїх потреб, і саме це ми робимо цим пакетом.
Новий пакет включає:
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тис. снарядів до них;
- 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle;
- протирадарні ракети HARM, які націлюються на наземні радіолокаційні системи;
- протитанкові комплекси TOW та Javelin.
Джерело: «Радіо Свобода»
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