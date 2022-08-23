Зеленский рассказал, от чего будет зависеть его участие в саммите G20

Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

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Володимир Зеленський, президент України, розповів, від чого залежатиме його участь у саміті G20, котрий в листопаді має відбутися в Індонезії.

За словами Зеленського, на це рішення впливатиме низка факторів, передусім — ситуація на полі бою. Про це він заявив сьогодні, 23 серпня, під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє ZN.ua.

Водночас Зеленський зазначив, що до листопада ще дуже багато часу і ще «рано про це щось говорити».

Я сказав, за яких умов ми готові бути, і вдячний за те, що Україну запросили. Тому у якому форматі — це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все, для мене — від того, що буде відбуватися у нас в державі, що буде відбуватись на полях війни, на полях битви, на фронті, — зазначив він.

Джерело: ZN.ua