Шевченко подарили "Железный мяч" из обломков снарядов, попавших по железной дороге в Харькове

https://racurs.ua/n174013-shevchenko-podarili-jeleznyy-myach-iz-oblomkov-snaryadov-popavshih-po-jeleznoy-doroge-v-harkove.html

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Легендарному українському футболісту і тренеру Андрію Шевченку подарували «Залізний м’яч».

Його виготовили з уламків снарядів, які поцілили по залізничних об'єктах у Харкові, але не спинили залізничників.

«Укрзалізниця» нагадала, що у 2004 році легенда збірної України, київського «Динамо» і «Мілана» став володарем «Золотого м’яча» як найкращий футболіст сучасності, а нині Шевченко — перший амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24, яка гуртує весь світ для підтримки України.

Зібрані платформою мільйони доларів допомоги вже зараз працюють на нашу перемогу. Відтак настав час для інших нагород.

Шевченку вручили у Харкові «Залізний м’яч».