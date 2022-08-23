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Ракурс
Шевченку подарували "Залізний м'яч" з уламків снарядів, які поцілили по залізниці у Харкові (ФОТО)

Шевченку подарували «Залізний м’яч» з уламків снарядів, які поцілили по залізниці у Харкові (ФОТО)

23 сер 2022, 15:36
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Легендарному українському футболісту і тренеру Андрію Шевченку подарували «Залізний м’яч».





Його виготовили з уламків снарядів, які поцілили по залізничних об'єктах у Харкові, але не спинили залізничників.

Шевченку подарували "Залізний м'яч" з уламків снарядів, які поцілили по залізниці у Харкові

«Укрзалізниця» нагадала, що у 2004 році легенда збірної України, київського «Динамо» і «Мілана» став володарем «Золотого м’яча» як найкращий футболіст сучасності, а нині Шевченко — перший амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24, яка гуртує весь світ для підтримки України.

Шевченку подарували "Залізний м'яч" з уламків снарядів, які поцілили по залізниці у Харкові

Зібрані платформою мільйони доларів допомоги вже зараз працюють на нашу перемогу. Відтак настав час для інших нагород.

Шевченку вручили у Харкові «Залізний м’яч».

Він зі снарядів, які поцілили по залізничних об'єктах у Харкові, але не спинили залізничників. Як неможливо було спинити Андрія Шевченка на футбольному полі. Як неможливо спинити його зараз у прагненні допомогти, — прокоментували фото у відомстві.

Шевченку подарували "Залізний м'яч" з уламків снарядів, які поцілили по залізниці у Харкові

Джерело: Ракурс


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