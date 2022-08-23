Дуда у Києві 23 серпня нагадав про пакт Молотова-Ріббентропа

https://racurs.ua/ua/n174012-duda-u-kyievi-23-serpnya-nagadav-pro-pakt-molotova-ribbentropa.html

Ракурс

Президент Польщі Анджей Дуда назвав свій візит до Києва «днем протесту проти російського імперіалізму».

На прес-конференції в Києві 23 серпня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він нагадав, що цього дня 1939 року було підписано так званий пакт Молотова — Ріббентропа, у результаті якого Польща та країни Балтії втратили свою незалежність.

Тому я сьогодні тут, поряд із президентом, який бореться з російською агресією, — сказав він, додавши, що Україна захищає не лише свою свободу, а й свободу Європи".

Президент Польщі також висловив захоплення та повагу до українського народу «за винятковий героїзм, з яким він захищає свою Батьківщину». Він запевнив українців у рішучій підтримці з боку Польщі.

Хочу висловити повагу до українського народу за незвичайний героїзм, з яким він захищає свою Батьківщину. Я хочу, щоб вони переконалися у потужній підтримці Польщі, у тому, що Польща та поляки з ними і підтримуватимуть їх до останнього дня їхньої боротьби", — заявив Дуда на спільній прес-конференції із Зеленським.

Сьогодні Зеленський і Дуда урочисто відкрили Алею сміливості на майдані перед Верховною Радою. Першим свою іменну табличку отримав польський президент.

Дуда сьогодні втретє після 24 лютого прибув до Києва.

Історія питання

Угода про ненапад між Німеччиною та СРСР, або Пакт Молотова — Ріббентропа, неофіційно також — Пакт Гітлера — Сталіна, нацистсько — радянський пакт або нацистсько — радянський союз — розрахована на 10 років міждержавна угода від 23 серпня 1939 року, підписана у Москві міністром МЗС Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ СРСР В’ячеславом Молотовим у присутності члена Політбюро ЦК ВКП (б), секретаря ЦК ВКП (б), члена Виконавчого комітету Комінтерну Йосипа Сталіна та посла Німеччини Вернера фон дер Шуленбурга.

Угода спиралась на Берлінську угоду 1926 року, а з нею, і на Рапалльську угоду 1922 року.

Пакт гарантував нейтралітет СРСР в конфлікті Третього Райху з Польщею та країнами Заходу. Як додаток до договору було підписано таємний протокол, що розділив радянські та німецькі «сфери впливу» в Північній та Східній Європі. Зазначені в цьому протоколі території надалі були швидко захоплені відповідно Третім Рейхом та Радянським Союзом.

Підписання угоди 23 серпня 1939 року було важливим тактичним епізодом, що розкривав стратегічні наміри сторін — керівництва Третього Рейху та СРСР. Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між ними при очікуваному в ті дні нападі Німеччини на Польщу. Через тиждень після підписання Гітлер розпочав Другу світову війну — німецькі війська вдерлися до Польщі.

Договір, разом з іншими радянсько-німецькими угодами, фактично втратив силу 22 червня 1941 року після нападу Німеччини на СРСР. 1989 року З’їзд народних депутатів СРСР засудив додатковий секретний протокол договору, й визнав його нечинним від моменту підписання.