Влада повідомила наслідки ракетного обстрілу Дніпра

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Влада повідомила наслідки обстрілу Дніпра
Влада повідомила наслідки ракетного обстрілу Дніпраhttps://racurs.ua/ua/n174011-vlada-povidomyla-naslidky-raketnogo-obstrilu-dnipra.htmlРакурс
Щодо ракетного обстрілу Дніпра: через «приліт» ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих.
На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з «Градів». Понівечені декілька приватних будинків, зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Українські військові збили також три російські безпілотники-розвідники.
Нагадаємо, що у Дніпрі 23 серпня вранці прогриміли декілька вибухів. Відразу після цього в місті та області було оголошено повітряну тривогу. Мер Борис Філатов повідомляв про «факти падіння уламків ракет на приватні будинки».
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