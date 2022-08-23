Влада повідомила наслідки ракетного обстрілу Дніпра

Влада повідомила наслідки обстрілу Дніпра

https://racurs.ua/ua/n174011-vlada-povidomyla-naslidky-raketnogo-obstrilu-dnipra.html

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Щодо ракетного обстрілу Дніпра: через «приліт» ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих.

На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з «Градів». Понівечені декілька приватних будинків, зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Українські військові збили також три російські безпілотники-розвідники.

Нагадаємо, що у Дніпрі 23 серпня вранці прогриміли декілька вибухів. Відразу після цього в місті та області було оголошено повітряну тривогу. Мер Борис Філатов повідомляв про «факти падіння уламків ракет на приватні будинки».