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Власти сообщили последствия ракетных обстрелов Днепра
Власти сообщили последствия ракетных обстрелов Днепраhttps://racurs.ua/n174011-vlasti-soobschili-posledstviya-raketnyh-obstrelov-dnepra.htmlРакурс
Щодо ракетного обстрілу Дніпра: через «приліт» ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих.
На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з «Градів». Понівечені декілька приватних будинків, зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Українські військові збили також три російські безпілотники-розвідники.
Нагадаємо, що у Дніпрі 23 серпня вранці прогриміли декілька вибухів. Відразу після цього в місті та області було оголошено повітряну тривогу. Мер Борис Філатов повідомляв про «факти падіння уламків ракет на приватні будинки».
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