У Канаді вкрали одне з найзнаменитіших фото Черчілля

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Ракурс

У столиці Канади Отаві вкрали одне із найзнаменитіших фото колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчілля.

Знімок відомий тим, що Черчілль зображений на ньому без сигари. Канадське видання CTV розповіло, що фотографія «Лев, який гарчить» зроблена канадським фотографом Юсуфом Каршем у грудні 1941 року.

Її викрали в готелі «Шато Лор'є". Згідно з повідомленням CTV, у вихідні співробітники готелю зауважили, що оригінал знаменитого знімка підмінили копією.

Ми глибоко засмучені цим зухвалим вчинком. Решту фото, що знаходяться в читальній залі, були прибрані доти, поки їх не вдасться надійно захистити, — заявила генеральний директор «Шато Лор'є" Женев'єв Дюма.

Фотографію було зроблено після промови колишнього прем'єр-міністра в канадському парламенті. Свою назву «Лев, що гарчить» знімок отримав через інцидент, який стався під час фотосесії.

Перед зніманнями Юсуф Карш без попиту забрав у Черчілля сигару, через що колишній прем'єр-міністр похмуро глянув у камеру. Потім він сказав:

Ви навіть лева, що гарчить, можете змусити стояти на місці, щоб зробити фотографію.

За кілька секунд було зроблено другий знімок, на якому прем'єр-міністр Великої Британії добродушно посміхається.