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Ракурс
путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих в рф

путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих в рф

25 авг 2022, 14:55
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Президент рф володимир путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність військовослужбовців у росії збільшено на 137 тис. — до 1,15 млн.





Штатна чисельність Збройних сил з 2023 року збільшується з 1,9 млн до 2,04 млн осіб.

З 2017 року чисельність Збройних сил Росії було визначено 1 млн 902 тис. 758 осіб, у тому числі 1 млн 13 тис. 628 військовослужбовців, таким чином чисельність військовослужбовців було збільшено на 137 тис., повідомляє російське агентство РБК і опублікувало відповідний документ.

путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців у росії

Источник: Ракурс


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