путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців у росії

https://racurs.ua/ua/n174077-putin-pidpysav-ukaz-pro-zbilshennya-shtatnoyi-chyselnosti-viyskovoslujbovciv-u-rosiyi.html

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Президент рф володимир путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність військовослужбовців у росії збільшено на 137 тис. — до 1,15 млн.

Штатна чисельність Збройних сил з 2023 року збільшується з 1,9 млн до 2,04 млн осіб.

З 2017 року чисельність Збройних сил Росії було визначено 1 млн 902 тис. 758 осіб, у тому числі 1 млн 13 тис. 628 військовослужбовців, таким чином чисельність військовослужбовців було збільшено на 137 тис., повідомляє російське агентство РБК і опублікувало відповідний документ.