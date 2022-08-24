Российские топ-офицеры в Украине подчиняются путину. Фото: aussiedlerbote.de

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Командири російських військових угруповань в Україні, імовірно, підпорядковуються безпосередньо президенту рф володимиру путіну.

Таким чином командування російських армій, які задіяні у війні з Україною, оминають міністерство оборони росії та начальника генерального штабу валерія герасимова в системі командування. Про це повідомляють фахівці Інституту вивчення війни (ISW), звіт якого був оприлюднений 24 серпня.

На думку американських експертів, міністр оборони рф сергій шойгу міг втратити довіру путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну. На початку війни шойгу запевняв диктатора у швидкій перемозі, але плани кремля провалилися.

Зазначається, що зараз путін взаємодіє безпосередньо з командувачами центрального та південного угруповань військ олександром лапіним та сергієм суровікіним.

Нагадаємо, в росії не вдається сформувати нові підрозділи, щоб воювати в Україні. Так, у нижньогородській області рф фактично зірвано формування танкового батальйону, що триває з початку липня. З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.