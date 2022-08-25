Топ-чиновник ООН приравняла Украину к рф в контексте удара по Чаплином

https://racurs.ua/n174088-top-chinovnik-oon-priravnyala-ukrainu-k-rf-v-kontekste-udara-po-chaplinom.html

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Деніз Браун, гуманітарна координаторка ООН по Україні під час візиту до Дніпра прирівняла Україну до росії в контексті вбивства цивільних в Чаплиному. Після ракетного удару воєнних злочинців росії по залізничній станції в Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули 25 осіб, Браун закликала «всі сторони без виключення» дотримуватися міжнародного права.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Організації Об'єднаних Націй в Україні.

Всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоби цивільні мешканці були захищені, їхні будинки залишались неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися, — вказала Браун.

Гуманітарний координатор ООН по Україні заявила також, що шокована ударами 24 серпня.

Діти були вбиті під час цієї атаки, і вони загинули в місцях, які мали бути безпечними, у своїх будинках або під час подорожі зі своїми родинами. Так, вони повинні були бути в безпеці, а вони не були, — заявила Браун.

Вона також згадала про інтенсивні російські обстріли Зеленодольська та Нікополя в останні дні.

Варто зауважити, що заява Деніз Браун фактично прирівнює Україну до росії і певною мірою нагадує скандальний звіт правозахисної організації Amnesty International, яка 4 серпня заявила, що українські військові, які стримують воєнних злочинців рф, наражають на небезпеку цивільне населення. В Офісі президента тоді вказали, що життю українців загрожує тільки армія рф, а заяви AI є нічим іншим, як інструментом в дискредитаційній кампанії росії проти України.