5 тыс. прихожан московского патриархата идут из Хмельнитчины в Почаев

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Доки повномасштабна війна росії проти України триває, з Хмельницької області до Почаєва рухаються 5 тис. вірян московського патріархату. Російська церква в Україні офіційно не бере відповідальності за цю ходу.

Влада Тернопільщини ухвалила обмеження на проведення таких заходів в області, проте учасники ходи на це не звертають уваги. Прихильники московської церкви йдуть з Кам’янця-Подільського до Почаївської Успенської лаври — давньої української святині й найбільшої православної святині Волині, яка перебуває в оренді у упц мп.

Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеної особи, яка їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які беруть участь у ході, а також дотримання ними правил дорожнього руху, — розповіли в поліції, пише «Громадське».

Рада оборони Тернопільської області 26 липня рекомендувала під час здійснення релігійних обрядів організовано пересуватися пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами або ходою. Проте віряни ігнорують це рішення.

Вчора ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того щоб зосередитися на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса, — сказав очільник Тернопільської ОВА Владислав Труш.

Окрім цього, з його слів, предстоятель упц мп митрополит онуфрій сказав, що не благословляв на цю ходу, хмельницький владика теж відмовився брати на себе відповідальність.