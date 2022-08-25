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Ракурс
США обещают привлечь лукашенко к ответственности

США обещают привлечь лукашенко к ответственности

25 авг 2022, 22:50
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США хочуть притягнути воєнного злочинця й самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.





На думку американських дипломатів, дії білоруського диктатора підірвали суверенітет білорусі. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті посольства США в білорусі.

У зверненні до Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет білорусі, а також поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії.

У відомстві наголосили, що участь режиму лукашенка у війні росії проти України суперечить волі народу білорусі. А білоруські добровольці б’ються разом з українськими військами, захищаючи територію України. Як повідомляв 5.UA, міністр оборони білорусі 26 лютого дзвонив Резнікову і пропонував здатися. Нагадаємо, що лукашенко побажав Україні у День Незалежності «мирного неба», поки з території його держави запускали ракети.

Источник: Ракурс


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