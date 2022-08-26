Во Львове по подозрению в госизмене задержали приспешницу Медведчука и активистку ОПЗЖ

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На Львівщині контррозвідка СБУ викрила агентку російських спецслужб.

У Львові затримали соратницю Віктора Медведчука та екс-главу Львівської парторганізації ОПЗЖ Інну Іваночко за підозрою у держзраді. Її звинувачують у «просуванні ідеї федералізації».

Офіс генпрокурора повідомив Іваночко про підозру у держзраді колишній очільниці обласної організації забороненої в Україні партії ОПЗЖ та громадської організації «Український вибір — право народу», головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради.

За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. За вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію.

На виконання замовлень країни агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях, вона здійснювала підривну діяльність проти України, — йдеться у заяві СБУ.

Зв’язок з російськими кураторами Іваночко підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності. Під час обшуків у неї виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), їй обрано запобіжний захід — арешт без права внесення застави.

Нагадаємо, що Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проект постанови. Авторами відповідної ініціативи є нардепи від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Софія Федина, а також «Слуга народу» Олег Дунда.