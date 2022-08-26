Нардепов от ОПЗЖ хотят лишить мандатов

https://racurs.ua/n174110-nardepov-ot-opzj-hotyat-lishit-mandatov.html

Ракурс

Проект постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від проросійської партії «Опозиційна платформа — за життя», частина представників якої виправдовують звірства рф в України, зареєструвала у Верховній Раді 24 серпня група народних обранців.

Про це повідомляє сайт українського парламенту.

Авторами ініціативи виступили троє нардепів від «Європейської солідарності» — Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Софія Федина, та один представник президентської монобільшості — Олег Дунда.

У постанові № 7694 вони пропонують достроково припинити повноваження депутатів від ОПЗЖ, адже вони вийшли зі складу депутатської фракції вказаної партії, а деякі взагалі виїхали за кордон.

Нагадаємо, 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила свою діяльність за рішенням Ради нацбезпеки та оборони України, проте її депутати все одно продовжують відвідувати засідання Верховної Ради.

Одного з депутатів від ОПЗЖ вже позбавили мандату. Держзрадник Ілля Кива, який підтримував російське вторгнення в Україну, перестав бути нардепом ще у березні.