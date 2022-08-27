На Запорожской АЭС может выделяться радиоактивность

https://racurs.ua/n174150-na-zaporojskoy-aes-mojet-vydelyatsya-radioaktivnost.html

Ракурс

На українській Запорізькій АЕС, яку захоплено російськими військами, існує небезпека виділення радіоактивності. Про це у суботу повідомив концерн «Енергоатом». Електростанція багато разів обстрілювалася, йдеться у повідомленні. Через це інфраструктура найбільшої АЕС у Європі пошкоджена.

За інформацією концерну, на АЕС «існує ризик порушення стандартів радіоактивності та пожежної безпеки».

Вже кілька тижнів територія АЕС зазнає обстрілу. росія при цьому покладає відповідальність на Збройні сили України. У п’ятницю АЕС після деякої перерви знову підключили до мережі. Раніше, за інформацією з Києва, внаслідок російських ударів АЕС було вперше в історії повністю відключено від електромережі.