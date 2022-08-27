Лондон предоставит Киеву подводные беспилотники для разминирования

https://racurs.ua/n174149-london-predostavit-kievu-podvodnye-bespilotniki-dlya-razminirovaniya.html

Ракурс

Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчає український персонал використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.

В Україну відправлять шість автономних машин для пошуку в її прибережних водах російських мін. Три з них передадуть зі складу у Великій Британії, а ще три будуть закуплені в промисловості.

Легкий автономний автомобіль призначений для використання на прибережному мілководді, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, визначення місцеперебування та ідентифікації мін. Перша група військових ВМС уже навчається ними користуватись.

Міністр оборони Бен Воллес сказав: