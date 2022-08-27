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Лондон предоставит Киеву подводные беспилотники для разминирования
Лондон предоставит Киеву подводные беспилотники для разминированияhttps://racurs.ua/n174149-london-predostavit-kievu-podvodnye-bespilotniki-dlya-razminirovaniya.htmlРакурс
Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчає український персонал використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.
В Україну відправлять шість автономних машин для пошуку в її прибережних водах російських мін. Три з них передадуть зі складу у Великій Британії, а ще три будуть закуплені в промисловості.
Легкий автономний автомобіль призначений для використання на прибережному мілководді, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, визначення місцеперебування та ідентифікації мін. Перша група військових ВМС уже навчається ними користуватись.
Міністр оборони Бен Воллес сказав:
Це життєво важливе обладнання та навчання допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допоможуть налагодити потік зерна в решту світу та підтримають Збройні сили України в їхньому прагненні захистити свою берегову лінію та порти.
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