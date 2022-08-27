Осталось 45% – разведка о «сложной ситуации» с ракетами в россии

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У росії зараз «складна ситуація» з ракетами: залишилося не більше за 45% від тих ракет, які були до початку війни.

Особливо складна в них ситуація з «Іскандерами». Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж «Калібрами», це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються, — розповів представник української розвідки Вадим Скібіцький в інтервʼю «РБК-Україна».

За його словами, високоточна зброя в росіян уже на межі. За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає, тому вони будуть використовувати інші засоби ураження.

Наприклад, росіяни зараз активно використовують «Ураган», «Смерч» — це те, що дозволяє здійснювати обстріл на відстані 70—80, максимум до 100 км.

Ми бачимо, що противник якраз інтенсивно обстрілює цими системами Миколаїв, Запорізьку область, Харків. Цими системами вони будуть намагатися зруйнувати нашу інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки і нанести психологічний тиск на наше місцеве населення. Вони розуміють: якщо не буде тепла, то настрій населення буде зовсім інший, — сказав Скібицький.

«Кинжалів» в московитів залишилося, за словами розвідника, також мало — 30−40 штук.

Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво. Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. В тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння, — розповів розвідник.

Тим часом росія вивезла із Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які були розгорнуті поряд із містом Масіаф на північному заході країни. Про це повідомляє The Times of Israel.

На супутникових знімках, зроблених 25 серпня компанією Imagesat international (ISI), видно, що ЗРК зникли із військової бази РФ. На знімках від 17 серпня ці ЗРК стоять у порту Тартус, де, як пише ISI, їх завантажили на російське торгове судно SPARTA II.

Корабель 26 серпня прибув до порту Новоросійська, свідчать дані MarineTraffic.

На думку аналітиків ISI, С-300 було перекинуто назад до росії для посилення засобів ППО, пошкоджених під час війни в Україні.