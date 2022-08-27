Все для фронта, все для Украины – США нарастят производство HIMARS и снарядов к ним

США наростять виробництво ракетних систем HIMARS і високоточних снарядів GMLRS до них із дальністю близько 70—80 км у звʼязку з постачанням в Україну.

Ми отримали майже 400 млн дол. на поповнення запасів HIMARS і GMLRS Міністерства оборони США, — сказав заступник міністра оборони із закупівель та постачання Вільям Лаплант. — Крім того, ми плануємо майже 200 мільйонів на розширення і прискорення виробництва й очікуємо укладання контрактів цієї осені та на початку наступного року.

Таким чином, США поповнюють запаси та збільшують виробництво ракет GMLRS для HIMARS. Ці боєприпаси застосовують ракетні системи HIMARS та M270.

Американські посадовці відвідали заводи, які відповідальні за виробництво високомобільних ракетних систем HIMARS і ракет сімейства GMLRS для них.

Продовжуючи надавати Україні безпекову допомогу, ми співпрацюємо з промисловістю, щоб прискорити виробництво критичної зброї та систем, — цитує Лапланта прес-служба Пентагону.

Це включає надання фінансування для закупівлі додаткового обладнання, розширення виробничих ліній і підтримки додаткового найму та розвитку робочої сили.

Як можливість для зміцнення партнерства з промисловістю, Лаплант наголосив на можливості вирішення складних вимог до виробництва та проблем морального старіння обладнання, а також для прискорення процесів укладання контрактів.

Ракети GMLRS — сімейство американських керованих реактивних боєприпасів калібру 227 мм. Ці снаряди класифікують, як високоточні. Вони мають дальність ураження цілі від 15 до 84 км.

Наразі Сполучені Штати зосереджені на збільшенні постачання керованих реактивних снарядів сімейства GMLRS з дальністю ураження до 84 км.