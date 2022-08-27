ВСУ отразили наступление рашистов на пяти направлениях – сводка Генштаба

https://racurs.ua/n174160-vsu-otrazili-nastuplenie-rashistov-na-pyati-napravleniyah-svodka-genshtaba.html

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У Харківській і Донецькій областях українські підрозділи 27 серпня відбили наступальні дії російської армії на п’яти напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 27 серпня повідомив, що на Харківському напрямку ворог пустив в дію ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб.

Окупанти без успіху спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Краматорському напрямку окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське та Олександропіль, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника вели наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мали і відійшли.