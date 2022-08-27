Чехия и Германия будут патрулировать небо Словакии - это позволит словакам передать Украине 11 истребителей МиГ-29

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Чехія та Німеччина патрулюватимуть небо Словаччини. Це відкриває словакам шлях до передачі Україні 11 винищувачів МіГ-29.

Міністр оборони Словаччини заявив, що Братислава готова відправити літаки в Україну, але угоди ще не досягнуто.

Є політична воля і сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо вас, — цитує Reuters міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

У середині серпня у Словаччині повідомляли, що наступного місяця остаточно припинить використання своїх винищувачів МіГ-29, які планує передати Україні.

Міністр Надь розповідав, що словацькі винищувачі МіГ-29 можуть вже у вересні надійти на озброєння Повітряних сил України. Надь заявив, що Словаччина повинна отримати для них гроші від Євросоюзу або військову техніку від НАТО.

Вартість одного літака становить приблизно 35 млн євро.

Водночас міністр не назвав кількість авіації, яку планують передати Україні. За попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

МіГ-29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.

Парк словацьких МіГ-29 це 11 машин: 9 MiG-29AS та 2 спарки MiG-29UBS.

MiG-29AS — модернізація МіГ-29А (експортний спрощений варіант радянського винищувача для країн Варшавського договору) до варіанта МиГ-29СД. Літак під час модернізації у 2000-их отримав нові можливості дозаправлення у повітрі. Також були встановлені західні прилади навігації та радіозв’язку. Ключове вдосконалення — нова РЛС, що дозволяє застосовувати ракети з тепловими та радіолокаційними головками самонаведення.