Боевики ЛНР подготовили псевдоисторическую методичку для школьников. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти в самопроголошеній Луганській народній республіці підготували до 1 вересня псевдоісторичну методичку для школярів.

Саме з цього документа під назвою «Структурний план уроку на тему „Моя історія“» загарбники хочуть почати навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому навчальному році. Про це 28 серпня повідомило Головне управління розвідки.

Загалом запропонований «план» являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей, — зазначають у розвідці.

Наголошується, що ця «методичка» дослівно повторює пропагандистські виступи російських ідеологів. Що нібито Україну «створив» ватажок російських більшовиків володимир лєнін, що української мови «не існує". Там вказується й про те, що всі українські герої — злочинці, а Україну потрібно знищити.

Нагадаємо, міністерство освіти рф опублікувало сценарії та методички для курсу «Розмови про важливе», який з 1 вересня проводитимуть у російських школах. З п’ятого класу школярам почнуть розповідати про так звану «спеціальну військову операцію» — москва так назвала повномасштабне вторгнення в Україну.