Новые взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n174181-novye-vzryvy-progremeli-v-okkupirovannom-krymu-chto-izvestno-video.html

Ракурс

Вибухи на території окупованого Криму прогриміли у неділю, 28 серпня.

Зокрема, вибухи чули в Алупці. Після вибухів почалася пожежа в місцевому лісі. Про це повідомляє Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами».

Тим часом кримські Telegram-канали повідомляють, що загорівся ліс неподалік селища Симеїз, яке знаходиться за 17 км від Ялти. Цей населений пункт є одним з найпопулярніших курортів на південному березі півострова. Попередньо відомо, що працювала російська система протиповітряної оборони.

Вибух був над Сімеїзом, імовірно спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 уже викликали, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області 28 серпня пролунали вибухи. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив про прильоти по ворожій базі, яку росіяни облаштували на заводі «Сокіл».