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Ракурс
Новые взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Фото: Суспільне

Новые взрывы прогремели в оккупированном Крыму — что известно (ВИДЕО)

28 авг 2022, 15:19
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Вибухи на території окупованого Криму прогриміли у неділю, 28 серпня.





Зокрема, вибухи чули в Алупці. Після вибухів почалася пожежа в місцевому лісі. Про це повідомляє Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами».

Тим часом кримські Telegram-канали повідомляють, що загорівся ліс неподалік селища Симеїз, яке знаходиться за 17 км від Ялти. Цей населений пункт є одним з найпопулярніших курортів на південному березі півострова. Попередньо відомо, що працювала російська система протиповітряної оборони.

Вибух був над Сімеїзом, імовірно спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 уже викликали, — йдеться у повідомленні.

Вибухи прогриміли неподалік Ялти. Карта: Гугл

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області 28 серпня пролунали вибухи. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив про прильоти по ворожій базі, яку росіяни облаштували на заводі «Сокіл».

Источник: Ракурс


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