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Рашисты угрожают безопасности Запорожской АЭС, фото:

Радиоактивное облако при взрыве ЗАЭС двинется в россию — «Энергоатом» (КАРТА)

28 авг 2022, 15:17
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Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС, відповідно до рози вітрів на завтрашній день, 29 серпня, накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії.





Такий розрахунковий прогноз станом зробили фахівці Держатомрегулювання України, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

В разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік росії, — наголошують в «Енергоатомі».

В такій ситуації на потенційно небезпечних територіях рекомендується:

  • проведення йодної профілактики населення та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи — застосування захисних засобів для органів дихання;
  • проведення герметизації приміщень (вікон, дверей), відключення кондиціонерів, вентиляторів, закриття вентиляційних продух, димоходів тощо;
  • запровадження спеціальних режимів роботи шкіл та дитячих садків, організація санітарних бар'єрів на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування;
  • вжиття заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмеження лісокористування та дотримання заборони на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах;
  • для запобігання запиленню на відкритих місцевостях — проведення дезактивації територій, а також запровадження спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

Карта можливого поширення радіаційної хмари, джерело: «Енергоатом»

Источник: Ракурс


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