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Радиоактивное облако при взрыве ЗАЭС двинется в россию — «Энергоатом» (КАРТА)https://racurs.ua/n174180-radioaktivnoe-oblako-pri-vzryve-zaes-dvinetsya-v-rossiu-energoatom-karta.htmlРакурс
Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС, відповідно до рози вітрів на завтрашній день, 29 серпня, накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії.
Такий розрахунковий прогноз станом зробили фахівці Держатомрегулювання України, повідомляє прес-служба «Енергоатому».
В разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік росії, — наголошують в «Енергоатомі».
В такій ситуації на потенційно небезпечних територіях рекомендується:
- проведення йодної профілактики населення та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи — застосування захисних засобів для органів дихання;
- проведення герметизації приміщень (вікон, дверей), відключення кондиціонерів, вентиляторів, закриття вентиляційних продух, димоходів тощо;
- запровадження спеціальних режимів роботи шкіл та дитячих садків, організація санітарних бар'єрів на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування;
- вжиття заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмеження лісокористування та дотримання заборони на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах;
- для запобігання запиленню на відкритих місцевостях — проведення дезактивації територій, а також запровадження спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.
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