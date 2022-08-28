Последствия удара по Новой Каховке, фото: «Оперативный ВСУ»

https://racurs.ua/n174179-vsu-nanesli-udar-po-novoy-kahovke-unichtojena-baza-okkupantov-video.html

Ракурс

У Херсонській області на території тимчасово окупованої Нової Каховки сьогодні, 28 вересня, пролунали вибухи.

У соцмережах вже з’явилися зняті місцевими жителями фото та відео наслідків обстрілу. Згідно з їхніми повідомленнями, у Новій Каховці влучили в базу окупантів на території колишнього приладобудівного заводу «Сокіл», який існував у період з 1960 по 2013 роки й дав назву розташованому довкола міському району.

Місцеві жителі повідомляють, що по заводу влучили п’ять снарядів.

Підтверджено ураження бази російських окупантів у Новій Каховці. Цивільне населення не постраждало. Втрати окупанта уточнюються, — пише Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, відбулися влучання у завод «Сокіл», а також в районі ГЕС, де спалахнула пожежа.