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Рашисты нанесли удар по общественной уборной высокоточной ракетной, фото: ОК «Юг»

Рашисты уничтожили общественную уборную ракетой за сотни тысяч долларов (ФОТО)

28 авг 2022, 14:02
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Російські війська високоточною авіаційною ракетою класу «повітря-поверхня» Х-59, випущеною з літака Су-35, знищили чергову громадську вбиральню.





Удару було завдано по околиці розташованого на півночі Херсонської області селища Нововоронцовка. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Це вже вкотре ворог намагається вгодити путлєру … але поки «мочить в сортире» вдається тільки його репутацію, — наголошують в ОК «Південь».

Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів.

Рашисти завдали удару по громадській вбиральні високоточною ракетною, фото: ОК «Південь»

Нагадаємо, у травні рашисти ракетним ударом по Одещині зруйнували пляжну вбиральню.

Источник: Ракурс


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