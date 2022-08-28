Рашисти завдали удару по громадській вбиральні високоточною ракетною, фото: ОК «Південь»

https://racurs.ua/ua/n174178-rashysty-znyschyly-gromadsku-vbyralnu-raketou-za-sotni-tysyach-dolariv-foto.html

Ракурс

Російські війська високоточною авіаційною ракетою класу «повітря-поверхня» Х-59, випущеною з літака Су-35, знищили чергову громадську вбиральню.

Удару було завдано по околиці розташованого на півночі Херсонської області селища Нововоронцовка. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Це вже вкотре ворог намагається вгодити путлєру … але поки «мочить в сортире» вдається тільки його репутацію, — наголошують в ОК «Південь».

Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів.

Нагадаємо, у травні рашисти ракетним ударом по Одещині зруйнували пляжну вбиральню.