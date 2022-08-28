Рашисти загрожують безпеці Запорізької АЕС

https://racurs.ua/ua/n174180-radioaktyvna-hmara-v-razi-vybuhu-zaes-rushyt-do-rosiyi-energoatom-karta.html

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Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС, відповідно до рози вітрів на завтрашній день, 29 серпня, накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії.

Такий розрахунковий прогноз станом зробили фахівці Держатомрегулювання України, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

В разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік росії, — наголошують в «Енергоатомі».

В такій ситуації на потенційно небезпечних територіях рекомендується: