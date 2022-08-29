ВСУ ликвидировали уже более 47 тыс. российских захватчиков. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174199-vsu-likvidirovali-uje-bolee-47-tys-rossiyskih-zahvatchikov-infografika.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною вже скали 47 тис. 100 окупантів.

За минулу добу, 28 серпня, були знищені 350 ворожих солдатів, спалено п’ять танків, 12 броньовиків, 10 артсистем, п’ять одиниць РСЗВ, один засіб ППО, 17 автомобілів. Також було збито один гелікоптер та шість безпілотників. Про це 29 серпня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 47 тис. 100 (+350) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 947 (+5) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 269 (+12) од,

артилерійських систем — 1 тис. 60 (+10) од,

РСЗВ — 279 (+5) од,

засоби ППО — 149 (+1) од,

літаків — 234 (+0) од,

гелікоптерів — 203 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 844 (+6),

крилаті ракети — 196 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 188 (+17) од,

спеціальна техніка — 101 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, 28 серпня Херсонській області на території тимчасово окупованої Нової Каховки пролунали вибухи. Виявилося, що ЗСУ влучили в базу окупантів на території колишнього приладобудівного заводу «Сокіл».