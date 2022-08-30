Российские нацисты ударили по центру Харькова, много погибших

https://racurs.ua/n174236-rossiyskie-nacisty-udarili-po-centru-harkova-mnogo-pogibshih.html

Ракурс

Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова з артилерії — загинуло щонайменше чотири людини, стільки ж поранені.

Вибухи у Харкові пролунали приблизно о 10.00 вівторка, 30 серпня. За попередньою інформацією, зафіксували вісім влучань в центрі міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Є руйнування, зайнялася пожежа в одному з місць відпочинку. Щонайменше четверо людей загинули, ще четверо — отримали поранення, розповів голова ОВА Олег Синєгубов. Згодом міський голова Харкова повідомив про п’ятьох загиблих і сімох поранених.

Надходить інформація про приліт поруч з п’ятиповерховим житловим будинком, а також про влучання в один з дошкільних навчальних закладів. Все у центрі міста, — написав Ігор Терехов.

У ніч проти 30 серпня росіяни завдали ударів по трьох областях України.

На Дніпропетровщині ворог атакував Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Росіяни також завдали ракетного удару по Запоріжжю, попередньо постраждалих та значних руйнувань інфраструктури немає. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули дві жінки — їх тіла знайшли в Богодухівському районі області. В Ізюмському та Чугуївському районах поранені троє людей.