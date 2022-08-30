В Херсонской области слышны взрывы и автоматные очереди

https://racurs.ua/n174235-v-hersonskoy-oblasti-slyshny-vzryvy-i-avtomatnye-ocheredi-video.html

Ракурс

На Херсонщині 30 серпня вранці чути вибухи і навіть автоматні черги. Дописувачі соцмереж пишуть, що у Херсоні після вибухів видно дим в районі авторинку.

Херсонський гауляйтер кирило стремоусов прокоментував ранкову стрілянину в місті. Він написав, що росіяни нібито ліквідували українську ДРГ.

Українські військові блогери також писали, що на світанку ЗСУ знову атакували стратегічний Антонівський міст. Повідомляють, що на вулицях Херсона вже близько години чути автоматні черги та постріли з великокаліберної зброї.

Телеграм-канали публікують відео стовпа диму у Херсоні. Повідомляється, що це удар у районі місцевого нафтопереробного заводу.

Російські пропагандисти пишуть, що над Херсоном буцімто спрацювала ППО.

Київ наразі просить не коментувати інформацію про дії ЗСУ на півдні.

Вночі близько 400 армійських машин виїхали з військових частин навколо тимчасово окупованого Сімферополя, та колоною вирушили по Джанкойській трасі, у бік Херсона, розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Пізніше він додав, що станом на 23.54 продовжувалося формування нової колони біля Абдалу у Сімферополі з важких автомашин, танків, БТРів, які прибували зі сторони Феодосії.

Херсонці уранці 30 серпня публікують відео зі звуками стрілянини та вибухами, ймовірно, з підствольних гранатометів. Колишній міністр оборони так званої Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що вранці приблизно о 5.00−6.00 українські війська знову завдали удару по мосту і переправі російських військ у Херсоні.

Українські чиновники вчора масово заявляли про початок українського контрнаступу під Херсоном. СNN повідомляє про чотири звільнені села, найближче з яких — за 20 км від самого Херсона. 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських військових під Херсоном і почали наступ по різних напрямках.