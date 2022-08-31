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Ракурс
Ученые показали новорожденную звезду в Магеллановом облаке

«Крик новорожденной звезды» показали ученые (ФОТО)

31 авг 2022, 17:30
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Учені показали як виглядає «крик новонародженої зірки».





Відповідний об'єкт було знято у супутнику нашої галактики — Малій Магеллановій Хмарі за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA, який розташований у чилійській пустелі Атакама. Про це повідомляє прес-служба Університету Осаки (Японія).

Мала Магелланова Хмара характеризується низьким вмістом елементів, важчих за гелій, подібно до того як це було загалом у молодому Всесвіті 10 млрд років тому. Досі не було добре зрозуміло, чим утворення зірок у такому середовищі відрізнялося від сучасного утворення зірок.

У цьому дослідженні учені виявили біполярний потік газу, що витікає з «дитинчати зірки» Y246, і визначили, що молекулярний потік має швидкість понад 54 тис. км/год в обох напрямках.

У сучасному Всесвіті вважається, що обертальний рух зростаючих «зірочок-малюків» пригнічується цим молекулярним потоком під час гравітаційного стиснення, що прискорює ріст зірки, — наголошують дослідники. — Відкриття такого ж явища в Малій Магеллановій Хмарі свідчить про те, що цей процес утворення зірок був звичайним протягом останніх 10 млрд років.

Ліворуч – широке інфрачервоне зображення Малої Магелланової Хмари, отримане за допомогою космічної обсерваторії Herschel. Праворуч – зображення молекулярного відтоку від «новонародженої» зірки Y246. Блакитний і червоний кольори показують газ із синім і червоним зміщенням, який спостерігається у викидах чадного газу (CO). Хрестик вказує на положення «зірочки-малюка». Фото: Університет Осаки

Источник: Ракурс


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