Ученые показали новорожденную звезду в Магеллановом облаке

https://racurs.ua/n174282-krik-novorojdennoy-zvezdy-pokazali-uchenye-foto.html

Ракурс

Учені показали як виглядає «крик новонародженої зірки».

Відповідний об'єкт було знято у супутнику нашої галактики — Малій Магеллановій Хмарі за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA, який розташований у чилійській пустелі Атакама. Про це повідомляє прес-служба Університету Осаки (Японія).

Мала Магелланова Хмара характеризується низьким вмістом елементів, важчих за гелій, подібно до того як це було загалом у молодому Всесвіті 10 млрд років тому. Досі не було добре зрозуміло, чим утворення зірок у такому середовищі відрізнялося від сучасного утворення зірок.

У цьому дослідженні учені виявили біполярний потік газу, що витікає з «дитинчати зірки» Y246, і визначили, що молекулярний потік має швидкість понад 54 тис. км/год в обох напрямках.