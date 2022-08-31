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россия оккупировала значительные территории на юге и востоке Украины, фото: ГБР

Как не стать коллаборантом на оккупированных территориях, рассказали в ГБР (ВИДЕО)

31 авг 2022, 17:02
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ДБР оприлюднило роз’яснення «Як не стати колаборантом», спрямоване на посадовців, суддів та працівників правоохоронних органів, які перебувають на тимчасово окупованих росією територіях України.





Передусім таким особам у відомстві радять за можливістю залишити окуповану територію та забрати своїх рідних.

В разі, якщо такої можливості немає, ДБР рекомендує:

  • повідомити керівництву про свою ситуацію;
  • намагатися уникати контактів з окупантами та їх посіпаками;
  • надійно заховати документи, які можуть зацікавити окупантів або виявлення яких може загрожувати вам;
  • не брати участі у жодних зборах, нарадах, зібраннях, організованих окупаційною владою;
  • не підписувати жодних папірців від агресора;
  • не передавати жодних матеріальних ресурсів та не надавати іншої допомоги окупантам;
  • не погоджуватися на роботу в «офіційних органах» окупантів.

Якщо обставини змусили вас піти на роботу до окупантів — передавайте інформацію про них та їхню діяльність за визначеними Україною каналами, — наголошують про ДБР.

Зокрема, повідомляти про зрадників та рух ворожої техніки слід на Telegram-канал T.ME/STOP\RUSSIANWARBOT.

Источник: Ракурс


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