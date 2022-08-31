Момент контрнаступления на юге Украины попал на видео

Во время контрнаступления на юге, скриншот видео

https://racurs.ua/n174283-moment-kontrnastupleniya-na-uge-ukrainy-popal-na-video.html

Ракурс

Момент контрнаступу українських військ на півдні потрапив на відео, котре у своєму Telegram-каналі сьогодні, 31 серпня, опублікував заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

На відео можна побачити, як танк пробиває оборону ворога. Далі просувається бронетранспортер, який своєю бронею прикриває групу піхотинців.

Нагадаємо, за оцінками американського «Інституту вивчення війни» ISW, контрнаступ ЗСУ на півдні України розрахований на тривалу кампанію, яка поєднує зусилля зі знищення російської логістики та локальних наземних операцій.