Украина совершает наступательную операцию на юге, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n174291-ssha-posovetovali-ukraine-provesti-ogranichennoe-kontrnastuplenie-na-uge-cnn.html

Ракурс

Саме США запропонували Україні провести компактну та повільну наступальну операцію на півдні — щоб уникнути надмірного розтягування сил та застрявання на кількох фронтах.

Наступ по всьому фронту, який спочатку хотів планував здійснити Київ, у США вважають надто ризикованим з військової точки зору. Про це повідомляє CNN з посиланням на низку джерел в США та в Україні.

За словами джерел видання, такі заклики з’явилися, зокрема, в результаті «військових ігор» з Києвом — аналітичних навчань, покликаних допомогти українським військовим зрозуміти, які сили потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху в різних сценаріях.

Захисники України спочатку розглядали ширший контрнаступ, але останніми тижнями звузили цілі військової операції на південь — Херсонську область.

Тим не менше, західні офіційні особи зазначають, що тепер паритет між українськими та російськими військами покращився — українські військові перебувають у набагато більш рівноправній ситуації у протистоянні загарбникам, ніж вважалося ще кілька місяців тому.

Росія все ще зберігає перевагу в живій силі та артилерії, проте підкріплені сучасною західною зброєю та навчанням українці «закрили важливу прогалину».

Це показує вам, що може дати тривале навчання та постачання озброєння, коли сили мають високу мотивацію та спроможність у своєму застосуванні, — заявив виданню високопоставлений чиновник НАТО.

Інше американське військове джерело сформулювало це більш прямо — Україна своєю «компетентністю» компенсувала перевагу росії в обсязі вогню.

Тим не менш, попри на більш позитивну оцінку бойових можливостей України, офіційні особи США поки що не роблять ставку на те, що Україна успішно відвоює Херсон.

Я не впевнений, що це буде великий, масштабний контрнаступ, на який можуть чекати люди — можливо, це буде менша кількість сил, — вважає джерело видання в американських військових колах.

За словами співрозмовника видання, багато залежатиме від того, наскільки добре росія зможе оборонятися на нещодавно захоплених територіях — чого їй ще не доводилося робити протягом останніх шести місяців.

Джерело: CNN