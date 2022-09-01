На ЗАЭС аварийно отключился энергоблок, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n174295-iz-za-rossiyskih-obstrelov-otkluchilsya-rabotauschiy-energoblok-zaes-energoatom.html

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Рашисти напередодні візиту місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС вдалися до нових провокацій.

Сьогодні, 1 вересня, о 4.57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий п’ятий енергоблок. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока № 2 із запуском дизель-генераторів.

Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції, — наголошують в «Енергоатомі»

Енергоблок № 6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, — зазначають у держкомпанії.

Рашисти сьогодні вранці розпочали постійні мінометні обстрілі Енергодара — міста, де розташована ЗАЕС. За повідомленнями Запорізької ОВА, росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Втім, попри загрозу обстрілу, місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодару.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що знаючи про «посилення військової активності у цьому районі», планує продовжити місію на об'єкт і зустрітися з його персоналом.