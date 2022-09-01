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Российское вторжение в Украину продолжается уже более шести месяцев, фото: Генштаб ВСУ
450 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174294-450-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 48 тис. 350 осіб.
За добу цей показник зріс на 450 осіб. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 997 танків;
- 4 тис. 345 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 115 артилерійських систем;
- 287 одиниць РСЗВ;
- 153 одиниці засобів ППО;
- 234 літаки;
- 205 гелікоптерів;
- 851 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 239 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 104 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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