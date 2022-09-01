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Российское вторжение в Украину продолжается уже более шести месяцев, фото: Генштаб ВСУ

450 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

1 сен 2022, 09:24
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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 48 тис. 350 осіб.





За добу цей показник зріс на 450 осіб. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 997 танків;
  • 4 тис. 345 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 115 артилерійських систем;
  • 287 одиниць РСЗВ;
  • 153 одиниці засобів ППО;
  • 234 літаки;
  • 205 гелікоптерів;
  • 851 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 196 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 239 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 104 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Источник: Ракурс


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