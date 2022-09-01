Российское вторжение в Украину продолжается уже более шести месяцев, фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 48 тис. 350 осіб.

За добу цей показник зріс на 450 осіб. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 997 танків;

4 тис. 345 бойових броньованих машин;

1 тис. 115 артилерійських систем;

287 одиниць РСЗВ;

153 одиниці засобів ППО;

234 літаки;

205 гелікоптерів;

851 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

196 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 239 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

104 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.