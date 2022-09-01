Украина более шести месяцев противостоит масштабному российскому вторжению, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n174293-rashisty-pytautsya-vosstanovit-logisticheskoe-obespechenie-na-uge-ukrainy-genshtab.html

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Рашисти зосереджують свої зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів в інших регіонах півдня та сходу України.

Зокрема, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій, вживає заходів з поповнення втрат та намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення — обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки рашисти активно застосовували БПЛА.

На інших напрямках ситуація така: